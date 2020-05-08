Курганцев пугают фейком о том, что в регион для лечения начнут свозить больных коронавирусом

В Курганской области в соцсетях распространяется очередной «коронавирусный» фейк. Автор сообщения утверждает, что в Зауралье из Москвы начнут привозить больных Covid-19. При этом распространительница ложной информации настолько уверена в своей правоте, что предлагает оштрафовать ее, если она не права. Власти данный фейк опровергают.

«Штат сотрудников набран, приказ есть, пора бы уже властям признаться! Это Китай строит больницы там, где очаг заражения, а нашим проще увезти в провинцию. Приказы не обсуждаются. У Кургана нет средств – Москва поможет. За бартер. У вас мало зараженных? Тогда мы их везем к вам. Если я не права, то выписывайте мне штраф 30 тыс рублей. Шило в мешке не утаишь», – пишет автор поста в социальных сетях.

В департаменте здравоохранения Курганской области данную информацию официально опровергли. И напомнили, что для получения достоверных данных следует пользоваться официальными источниками.

Как сообщал «Новый День», за последние два месяца в Курганской области несколько человек были оштрафованы за распространение фейковой информации о коронавирусе. Сумма штрафа – 30 тыс рублей. Под административное наказание в том числе попал и активист партии КПФР Сергей Еремин, который на своей странице «ВКонтакте» написал, что коронавирус «не многим страшнее обычного гриппа». Пенсионера Еремина, правда, суд оштрафовал на меньшую сумму. Ему распространение фейка обошлось в 15 тыс рублей.

Курган, Дарья Котова

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