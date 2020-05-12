В Курганской области продлен режим самоизоляции, но многим разрешили работать

Режим самоизоляции в Курганской области продлен до особого распоряжения. В пресс-службе регионального правительства продление ограничительных мер объяснил ростом заболеваемости коронавирусом в майские праздники, а также тем, что в регион должны прибыть несколько десятков курганцев, работавших вахтовым методом в Якутии, где произошла вспышка COVID-19.

Все меры, которые действовали в регионе с конца марта и в апреле, сохраняются по решению оперативного штаба. Не снимаются и ограничения при въезде на территорию Курганской области. Напомним, сейчас въехать на территорию региона смогут граждане, зарегистрированные в области. А также те, кто едет сюда на похороны, на лечение, по работе или транзитом (при условии подтверждающих документов).

Внутри региона жители области могут передвигаться только в том случае, если оформили цифровой пропуск. Без получения такого пропуска можно только выкидывать мусор, посещать ближайшие магазины, аптеки, гулять рядом с домом с домашними животными. Пенсионерам от выхода на улицу лучше пока воздержаться. Обязательным остается требование соблюдать везде социальную дистанцию – 1,5 метра.

Как сообщал «Новый День», с 6 мая жителям Курганской области рекомендовано соблюдать масочный режим. В общественном транспорте курганцев просят ездить еще и в перчатках.

«Своим решением оперштаб также разрешил с 12 мая начать работу организациям, независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, а также индивидуальным предпринимателям, за исключением: предприятий общепита, ТРЦ, массажных салонов, соляриев, бань, саун, клубов, дискотек, кинотеатров и компаний, оказывающих услуги в сфере физической культуры и спорта. Образовательные услуги продолжают осуществляться только в дистанционной форме», – уточнили в оперштабе Зауралья.

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 12.05.20

Власти Зауралья вновь выставляют на продажу пакет аптечной сети с оборотом 2 миллиарда. / Глава Гидромета рассказал о погоде в России предстоящим летом. / В Кургане пенсионерка позвала к себе волонтеров, чтобы передать свои деньги для медиков. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»