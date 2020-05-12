В Курганской области объявлена чрезвычайная пожарная опасность

В Курганской области до 14 мая включительно установится слишком жаркая для мая погода. Температура воздуха днем ожидается до + 29 градусов.

В мэрии Кургана отметили, что из-за погодных условий, когда температура воздуха на 9-13 градусов выше обычной майской нормы, в регионе ожидается чрезвычайная пожарная опасность. «Так, 12 и 13 мая по востоку Курганской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность – 5 класс горимости леса, на остальной территории области сохранится высокая пожарная опасность – 4 класс горимости леса», – уточнили в мэрии областной столицы. Ситуацию с лесными пожарами может осложнить и ветер, порывы которого ожидаются до 14 метров в секунду.

В данный момент на территории всего Зауралья действует особый противопожарный режим. Запрещено посещать леса, разводить костры, сжигать траву или мусор.

С начала пожароопасного периода в Курганской области возбуждено два уголовных дела из-за лесных пожаров. Первый раз лес спалил уроженец Кургана, который покурил и выкинул окурок на турбазе в Кетовском районе. А 7 мая 40-летний мужчина, работающий с газосварочным аппаратом, устроил большой пожар в Глядянском лесничестве. Лесничеству причинен крупный ущерб: более 229 тысяч рублей. Лесные насаждения повреждены до степени прекращения роста.

Курган, Дарья Котова

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