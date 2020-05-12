Власти Зауралья объяснили, как и где семьям оформить «коронавирусные» выплаты

В Курганской области заработала горячая линия для граждан, которые могут получить выплаты в период пандемии коронавируса. Звонки от курганцев принимаются по телефону: 8 (3522) 44-36-88. Во вторник, 12 мая, к жителям области обратилась заместитель губернатора по социальной политике Ольга Соложенцева. Она уточнила, как и где оформляются пособия.

Замгубернатора сообщила, что выплаты будут оформляться в трех ведомствах: через Пенсионный фонд, региональное управление соцзащиты и управление по труду и занятости населения Курганской области.

В региональное управление Пенсионного фонда должны обратиться семьи с несовершеннолетними детьми.

«Предусмотрены дополнительные выплаты семьям, имеющим право на получение материнского капитала, в размере 5 тысяч рублей в месяц с апреля по июнь 2020 года на каждого ребенка в возрасте до 3 лет», – уточнила Ольга Соложенцева.

Такую же сумму получат семьи, у которых до 11 мая не было права на получение маткапитала. «Денежные средства получат те семьи, в которых родился ребенок в период с 1 апреля 2017 года по 1 января 2020 года. Такая выплата предусмотрена в размере 5 тысяч рублей ежемесячно в течение трех месяцев», – добавила заместитель губернатора.

Кроме того, с 1 июня 2020 года единовременно будет выплачено по 10 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте с 3 до 16 лет при условии достижения ребенком 16-летия до 1 июля 2020 года.

Заявление на получение единовременной выплаты можно подать дистанционно – через портал «Госуслуги». При возникновении вопросов стоит обратиться на телефон горячей линии Пенсионного фонда – (3522) 44-07-69, 48-80-75, 44-02-73.

Региональное управление соцзащиты отвечает за выплату семьям с низким доходом.

Так, ежемесячная выплата в связи с рождением первого ребенка и до достижения им возраста 3 лет составит 10 тысяч 616 рублей. Такая субсидия полагается семьям, у которых размер дохода на каждого члена семьи не превышает 21 тысячу 856 рублей.

Второе – это нуждающиеся семьи, в которых доход на одного члена семьи ниже прожиточного минимума, то есть не дотягивает до 10 тысяч 222 рублей. Такие семьи могут оформить выплаты на детей в возрасте с 3 до 7 лет, начиная с 1 июня 2020 года, ранее их можно было оформить лишь с 1 июля 2020 года. На каждого ребенка в месяц будет выплачено по 5 тысяч 308 рублей – в июне выплаты произведут за период с начала 2020 года. По Курганской области на каждого ребенка получится за 6 месяцев 31 тысяча 848 рублей. После этого семьи будут ежемесячно получать по 5 тысяч 308 рублей.

Кроме того, в два раза будет повышен минимальный размер пособия по уходу за ребенком. Такие пособия получают неработающие граждане и студенты. Раньше они получали ежемесячно по 3 тысячи 775 рублей, сейчас размер выплаты будет увеличен до 6 тысяч 751 рубля.

В управлении соцзащиты также запущена горячая линия: 8 (3522) 44-74-33.

Управление по труду и Занятости населения оформляет выплаты на каждого несовершеннолетнего ребенка, чьи родители временно потеряли работу в период пандемии коронавируса. Такие семьи будут получать по 3 тысячи рублей в месяц в течение трех месяцев. Всю необходимую информацию можно получить, позвонив по номеру телефона горячей линии главного управления по труду и занятости населения: 8 (3522) 24-15-00.

Как сообщал «Новый День», с 18 мая выплаты также начнут получать предприниматели, пострадавшие от пандемии коронавируса. Это безвозмездная помощь от государства. Для получения средств нужно обратиться в налоговый орган.

Для получения помощи за апрель, налогоплательщикам нужно успеть подать заявление до 1 июня. С 1 июня по 1 июля принимаются заявки на выплату субсидий за май. Средства предпринимателям выделяются на выплату заработной платы и решение неотложных задач.

«Размер субсидии рассчитывается, исходя из фактического количества работников организации (но не более величины равной количеству сотрудников в марте 2020 года), умноженному на МРОТ (12130 руб.)», – уточнили в пресс-службе губернатора Курганской области. Индивидуальные предприниматели, имеющие наемных сотрудников, получают деньги по той же схеме на себя и на сотрудников. Индивидуальным предпринимателям, не имеющим наемных работников, субсидия выплачивается в размере МРОТ.

Для получения субсидии нужно соответствовать некоторым требованиям: получатель денег должен быть включен в реестр субъектов малого и среднего бизнеса (по состоянию на 1 марта 2020 года), относиться к наиболее пострадавшей от пандемии отрасли экономики, не находиться в стадии банкротства, а задолженность по налога и взносам не должна превышать 3 тыс рублей.

Курган, Дарья Котова

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