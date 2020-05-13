Шумков объяснил, почему в Курганской области сохранен режим самоизоляции

Во время майских праздников в Курганской области число заболевших коронавирусом увеличилось на 40%. Об этом в Инстаграм написал губернатор Зауралья Вадим Шумков. Глава региона рассказал, кто чаще болеет и почему региону пока рано «открываться».

Шумков отметил, что решение оперативного штаба продлить режим самоизоляции позволяет сохранить относительную эпидемиологическую стабильность и контроль за заболеваемостью.

«Сняты ограничения с деятельности абсолютного большинства предприятий и учреждений, с сохранением требований к ним в части соблюдения санитарных норм и правил. Сохраняется режим самоизоляции и частичные ограничения въезда в регион. Это связано с тем, что за «майские» произошёл прирост количества инфицированных на 40%. Поэтому, несмотря на относительно низкий базовый показатель, «открываться» и расслабляться по всем статьям рано», – написал в Инстаграм Вадим Шумков.

По оценке главы региона, абсолютное большинство инфицированных – это именно жители Курганской области, которые посещали другие регионы. И не только Москву, которая превзошла все регионы по числу заболевших.

«Теперь к тем, кто работал в Москве и возвращается домой, добавилось большое количество наших жителей, работающих вахтой на Севере. Уже на этой неделе могут вернуться несколько десятков вахтовиков из Якутии», – отмметил губернатор.

Напомним, в Якутии на Чаяндинском месторождении (ресурсная база газопровода «Сила Сибири») произошла вспышка Covid-19. Коронавирус подтвердился у более чем 3 тыс вахтовиков.

«Разумеется, мы будем заботиться обо всех наших жителях, вне зависимости от того, кто и откуда приехал. Но важно не дать болезни расползтись. Для этого надо, чтобы тот, кто вернулся, сразу получал уведомление об изоляции, а не шёл по гостям и в магазин, как это бывает. Потому просьба – при появлении в вашем населенном пункте тех, кто вернулся из таких регионв, информировать Роспотребнадзор 8-800-100-45-04, департамент здравоохранения 8 (3522) 25-03-03 или местные власти. Оставайтесь здоровы. Оставайтесь людьми», – резюмировал Шумков.

По данным на 12 мая в Курганской области зафиксировано 90 случаев коронавируса. Региональный штаб 12 мая принял решение продлить в регионе режим самоизоляции до особого распоряжения. В пресс-службе регионального правительства продление ограничительных мер объяснил ростом заболеваемости коронавирусом в майские праздники, а также тем, что в регион должны прибыть несколько десятков курганцев, работавших вахтовым методом в Якутии.

Курган, Дарья Котова

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