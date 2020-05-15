Жителям Кургана власти пообещали благоустроить рекордное количество дворов

В Кургане до осени планируют благоустроить более 50 придомовых территории в рамках программы по формированию комфортной городской среды, сообщает пресс-служба мэрии Кургана. Ранее глава Кургана Андрей Потапов объяснял, что в областной столице в 2020 году с учетом различных программ будут отремонтированы более 100 придомовых территорий.

В ремонтную программу в том числе попали дворы, благоустройство которых собственники жилья готовы частично компенсировать. Такие территории включены в ремонтный список благодаря программе «Основные направления благоустройства территории города Кургана».

«В конце 2019 года по поручению губернатора Курганской области Вадима Шумкова и главы города Андрея Потапова был разработан механизм благоустройства дворов, предусматривающий финансовое участие собственников жилья и управкомпаний. Вводя условие о софинансировании со стороны собственников, мы хотели повысить их ответственность за содержание своих территорий, поскольку, как показывает практика, там, где жители активны и принимают финансовое участие в благоустройстве своих территорий, дворы содержатся в порядке», – пояснил первый заместитель главы Кургана Андрей Жижин.

По схеме софинансирования со стороны жильцов будут отремонтированы порядка 60 дворов. В этом случае город оплатит 85% от сметной стоимости работ, а 15 % – вклад самих жильцов.

Курган, Дарья Котова

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