В Курганской области несколько дней подряд растет число заболевших коронавирусом

В Курганской области, где за майские праздники число заболевших коронавирусом увеличилось на 40%, продолжают ежедневно фиксировать новые случаи Covid-19. Как сообщает оперативный штаб региона, по состоянию на 15 мая в области всего зарегистрировано 109 случаев новой коронавирусной инфекции. В пятницу, 15 мая, было выявлено шесть инфицированных. За 13 и 14 мая в Зауралье совокупно – плюс 13 заболевших.

Четыре сегодняшних случая приходятся на медиков. Коронавирус подтвердился сразу у четырех медицинских работников Далматовской районной больницы. Они все контактировали с ранее заболевшими. Таким образом в Зауралье коронавирусом с начала пандемии в общей сложности заразились восемь медработников. Четыре человека работают в инфекционной больнице, один в детской клинике имени Красного креста и четыре медика Далматовской ЦРБ.

Еще два новых случая – завозные из Краснодара. Диагноз подтвердился у жителей Кургана и поселка Варгаши.

«В связи с тем, что в Курганской области наблюдается прирост заболеваемости (за прошедшие сутки он составил 6,1%, а по сравнению с предыдущей неделей 51%) в регионе продолжается режим повышенной готовности. Напоминаем о мерах профилактики: необходимо носить маски в общественных местах, маски и перчатки в транспорте, соблюдать социальную дистанцию, дезинфицировать и мыть руки», – напомнили в оперативном штабе региона.

Гражданам старше 65 лет и лицам, имеющим хронические заболевания, также необходимо соблюдать режим строгой самоизоляции. При ухудшении самочувствия необходимо вызвать врача на дом.

Напомним, 12 мая оперативный штаб принял решение продлить ограничительные меры в Курганской области до особого распоряжения. Курганский губернатор Вадим Шумов объяснил это тем, что во время майских праздников в регионе число заболевших коронавирусом увеличилось на 40%.

Шумков отметил, что решение оперативного штаба продлить режим самоизоляции позволяет сохранить относительную эпидемиологическую стабильность и контроль за заболеваемостью.

«Сняты ограничения с деятельности абсолютного большинства предприятий и учреждений, с сохранением требований к ним в части соблюдения санитарных норм и правил. Сохраняется режим самоизоляции и частичные ограничения въезда в регион. Это связано с тем, что за «майские» произошёл прирост количества инфицированных на 40%. Поэтому, несмотря на относительно низкий базовый показатель, «открываться» и расслабляться по всем статьям рано», – написал в Инстаграм Вадим Шумков.

По оценке главы региона, абсолютное большинство инфицированных – это именно жители Курганской области, которые посещали другие регионы. И не только Москву, которая превзошла все регионы по числу заболевших.

Что касается Далматовской районной больницы, то в медучреждении проводится дезинфекция. Больница закрыта до особого распоряжения. Пациенты по экстренным показаниям будут направляться в Шадринскую больницу скорой медицинской помощи.

Курган, Дарья Котова

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