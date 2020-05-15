Суд отказался досрочно выпускать из СИЗО экс-замгубернатора Зауралья Пугина

Курганский областной суд рассмотрел жалобу адвокатов арестованного 30 апреля экс-замгубернатора Зауралья Сергея Пугина. Защитники бывшего чиновника просили изменить меру пресечения, однако суд их иск не удовлетворил, сообщает 15 мая СУ СКР по Курганской области. Пугин останется в СИЗО до конца июня.

«Расследование уголовного дела продолжается, проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление иных эпизодов преступной деятельности обвиняемого», – заявили в региональном Следкоме.

Как сообщал «Новый День», 30 апреля Сергей Пугин, считавшийся ключевой фигурой в команде экс-губернатора Курганской области Алексея Кокорина, был этапирован в СИЗО сроком на два месяца. Ему предъявлено обвинение по ч.3 ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия).

Задержание Пугина – это продолжение коррупционной истории с участием заместителя главы Шадринска Вячеслава Рознина и всей верхушки курганской фирмы «Мультипласт».

Коммерческая фирма на деньги федерального бюджета должна была исполнить два контракта: комплексное обустройство площадки под компактную жилищную застройку в селе Мальцево Шадринского района и строительство сети водоснабжения села Верхозино.

Работы выполнены не были, но Пугин и Рознин подписали подрядчику фиктивные акты, благодаря которым была произведена оплата. «Ущерб от действий обвиняемых в связи с непринятием в эксплуатацию указанных объектов капитального строительства составил более 195 млн рублей», – уточняет региональный следком.

Экс-заместитель главы Шадринска Рознин, а также топ-менеджеры ООО «Мультипласт» первыми попали под следствие. Они задержаны. Пока следователи не могут добраться лишь до коммерческого директора строительной фирмы Михаила Третьякова, он объявлен в международный розыск.

Курган, Дарья Котова

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