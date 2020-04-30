Бывшего вице-губернатора Зауралья Пугина отправили в СИЗО на два месяца

Городской суд Кургана в четверг, 30 апреля, избрал меру пресечения для задержанного накануне экс-замгубернатора Зауралья Сергея Пугина. Бывший чиновник по ходатайству следствия арестован на два месяца, сообщает СУ СКР по Курганской области.

Как сообщал «Новый День», 29 апреля Сергей Пугин был задержан, ему предъявлено обвинение по ч.3 ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). В его доме при сопровождении УФСБ прошли обыски.

Задержание Пугина – это продолжение истории с участием заместителя главы Шадринска Вячеслава Рознина и всей верхушки курганской фирмы «Мультипласт». Коммерсанты получили госконтракт в рамках федеральной программы. Фирма работала на двух объектах: комплексное обустройство площадки под компактную жилищную застройку в селе Мальцево Шадринского района и строительство сети водоснабжения села Верхозино.

Контракт не был исполнен, но Пугин и Рознин подписали подрядчику фиктивные акты, благодаря которым была произведена оплата. «Ущерб от действий обвиняемых в связи с непринятием в эксплуатацию указанных объектов капитального строительства составил более 195 млн рублей», – уточняет региональный следком.

Экс-заместитель главы Шадринска Рознин, а также топ-менеджеры ООО «Мультипласт» первыми попали под следствие. Они задержаны. Пока следователи не могут добраться лишь до коммерческого директора ООО «Мультипласт» Михаила Третьякова, он объявлен в международный розыск.

Курган, Дарья Котова

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