Курганская область получила 100 миллионов на «коронавирусные» выплаты медикам

В Курганской области медицинские работники получили первые стимулирующие выплаты за работу в период пандемии коронавируса. На эти цели российское правительство по поручению президента Владимира Путина выделило региону трансферт 100,3 млн рублей.

Как сообщал «Новый День», врачи, которые оказывают специализированную помощь людям с Covid-19 в стационарных условиях, получают надбавку в размере 80 тыс. рублей в месяц (средний медперсонал – 50 тыс. руб., младший – 25 тыс. руб.). За апрель 85 курганским медикам, работающим с инфицированными гражданами, было выплачено почти 3,5 млн рублей.

В пресс-службе губернатора Курганской области уточнили, что ежемесячно дополнительные деньги за особые условия труда и нагрузку будут получать работники скорой помощи, а также медработники, оказывающие первичную медпомощь и специализированную помощь в стационарных условиях (от 5 до 26 тыс. в месяц). В настоящее время за март и апрель такие выплаты на общую сумму 1,8 млн рублей получили 138 человек.

Кроме того, по 50 тысяч рублей в месяц за выполнение особо важных работ начали получать врачи скорой помощи, оказывающие медицинскую помощь гражданам с коронавирусной инфекцией. По 25 тыс. рублей дополнительно положено среднему и младшему медицинскому персоналу скорой помощи, а также водителям.

Ранее глава регионального департамента здравоохранения Лариса Кокорина уточняла, что в общей сложности стимулирующие выплаты в Зауралье получат 243 медицинских работника.

Курган, Дарья Котова

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