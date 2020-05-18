Аэропорт Кургана до лета не будет возобновлять авиаперевозки, все рейсы отменены

Аэропорт Кургана, прекративший свою работу из пандемии коронавируса до 15 мая, в ближайшие дни не восстановит авиасообщение. Как подтвердил «Новому Дню» директор курганского аэропорта Дмитрий Коваленко, все рейсы теперь отменены до 31 мая включительно.

На сайте аэропорта сообщается, что с 1 июня возобновятся рейсы авиакомпании «ЮТэйр» в Москву (Внуково), Сургут и Ханты-Мансийск. О том, когда полеты из Кургана в Москву сможет возобновить авиакомпания Nordwind («Северный Ветер») пока не уточняется.

Как сообщал «Новый День», авиасообщение с Курганом было прервано 9 апреля. Аэропорт тогда закрылся до 30 апреля. Такое решение было принято из-за распространения коронавирусной инфекции, сообщал оперативный штаб региона. Затем было принято решение продлить запрет на полеты до 15 мая.

«Для решения данного вопроса правительство Курганской области направило обращение в адрес оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации и в ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр»», – ранее собщали в оперштабе региона. Перевозчик – «ЮТэйр», ответил согласием. В авиакомпании подтвердили, что рейсы «Москва-Курган-Москва» временно приостановлены. И билеты c 1 мая по 15 мая 2020 года на официальном сайте авиакомпании и в авиакассах не продаются.

Курган, Дарья Котова

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