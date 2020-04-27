Аэропорт Кургана не будет возобновлять работу с 1 мая, авиарейсы отменяются до середины мая

Авиасообщение между Курганом и Москвой, прерванное из-за Covid-19 до 30 апреля включительно, 1 мая восстановлено не будет. Как сообщает оперативный штаб Курганской области, самолеты не будут летать в столицу до 15 мая.

«Для решения данного вопроса правительство Курганской области направило обращение в адрес оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации и в ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр»», – уточнили в оперштабе региона. Перевозчик – «ЮТэйр», уже ответил согласием. В авиакомпании подтвердили, что рейсы «Москва-Курган-Москва» временно приостановлены. И билеты c 1 мая по 15 мая 2020 года на официальном сайте авиакомпании и в авиакассах не продаются.

Как сообщал «Новый День», с 9 апреля аэропорт Кургана прекратил свою работу. Все регулярные рейсы были отменены до 30 апреля включительно. Предполагалось, что с 1 мая авиасообщение будет восстановлено.

Решение о временном закрытии всех рейсов было принято из-за эпидемиологической ситуации в Москве, которая бьет рекорды по числу заболевших коронавирусом. В Курганской области по состоянию на 27 апреля Covid-19 подтвердился у 39 человек. Практически все случаи завозные и связаны с гражданами, посещавшими по разным причинам столицу.

Как сообщал «Новый день», власти Курганской области ограничили въезд на территорию региона автотранспортом тем, у кого нет в области регистрации по месту проживания (пребывания). На въездах в Курганскую область организована работа постов ДПС в круглосуточном режиме. Пассажиров, прибывающих в Курган железнодорожным транспортом, встречают медики. На вокзале установлен мобильный пункт для тестирования на коронавирус.

Курган, Дарья Котова

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