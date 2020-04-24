Курганская область перестала пускать к себе соседей

Власти Курганской области ограничили въезд на территорию региона тем, у кого нет там регистрации по месту проживания (пребывания).

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области, на въездах в Курганскую область организована работа постов ДПС в круглосуточном режиме. Посты ДПС работают на дорогах федерального и регионального значения на территории Катайского, Далматовского, Белозерского, Щучанского, Частоозерского и Шатровского районов, а также шесть постов ДПС на въездах в город Курган.

Постановлением правительства Курганской области установлено ограничение на въезд лиц, не имеющих регистрации по месту жительства (пребывания), в Курганской области. Исключение составляют водители, работающие на междугородных перевозках, а также следующие транзитом через регион; граждане, работающие в организациях, деятельность которых не приостановлена; а также лица, прибывшие для лечения либо участия в похоронах. Жители других регионов, имеющие дома или квартиры в Курганской области, но не прописанные там, на территорию региона не допускаются.

Госавтоинспекция Свердловской области заранее предупреждает уральцев о введенных в соседней Курганской области ограничениях, просит с пониманием относиться к профилактическим мерам и планировать поездки с учетом данной информации. По возможности ограничить перемещение на транспорте и оставаться дома.

Напомним, на сегодняшний день в Курганской области подтверждено в разы меньше случаев Covid-19, чем в соседних регионах – всего 29, тогда как, например, в Свердловской области – 304.

Екатеринбург, Курган, Евгения Вирачева

Екатеринбург, Курган. Другие новости 24.04.20

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