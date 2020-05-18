В ГИБДД Зауралья сообщили подробности жуткой аварии с шестью погибшими

В ГИБДД Курганской области рассказали о ДТП, в результате которого погибли шесть человек, включая маленьких детей. Это двухлетняя девочка и трехлетний мальчик.

Автоинспекторы уточнили, что водитель иномарки «Рено» 1962 года рождения ехал из города Куртамыш в сторону села Прорывное Звериноголовского района. А в сторону села Нижнее Куртамышского района к месту проживания на автомобиле ВАЗ ехала семья. За рулем автомобиля ВАЗ находился мужчина 1993 года рождения.

«В автомобиле ВАЗ находились пять пассажиров. В результате ДТП от полученных травм скончались на месте происшествия оба водителя, а также пассажиры ВАЗ: 42-летний мужчина, 23-летняя девушка, 2-летняя девочка и трехлетний мальчик. Еще один ребенок, 6-летняя девочка, в тяжелом состоянии доставлена в больницу. Известно, что на переднем пассажирском сидении автомобиля ВАЗ находилась девушка и держала на коленях 3-летнего ребенка. На заднем пассажирском сидении в автокресле находилась 2-летняя девочка, в центре сидела 6-летняя несовершеннолетняя и слева – мужчина. Использование ремней безопасности участниками движения не установлено», – сообщили 18 мая в региональном управлении ГИБДД.

Как сообщал «Новый День», смертельная авария произошла 17 мая вечером в 21:45. Машины столкнулись на 16-ом километре автодороги Куртамыш-Советское. Как уточнял источник «Нового Дня» в УМВД по Курганской области, у погибших мужчины и женщины 1993 и 1997 годов рождения одна фамилия – Вотиновы. По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ст. 264 УК РФ.

Курган, Дарья Котова

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