В Курган привезли вахтовиков из Якутии, где была зафиксирована массовая вспышка Covid-19

В Курган с Чаяндинского нефтегазового месторождения (Якутия) 19 мая прибыли вахтовики. Они все жители Курганской области, 61 человек.

Как сообщает оперативный штаб региона, прибывшие проживают в 13 районах области, городах Курган и Шадринск.

«Все прилетевшие спецрейсом будут протестированы на коронавирусную инфекцию. Сотрудники управления Роспотребнадзора по Курганской области вручат вахтовикам постановления об обязательной 14-дневной изоляции, всех их направят в обсерватор в село Чумляк для взятия под медицинское наблюдение», – уточнили в оперативном штабе Зауралья.

Как сообщал «Новый День», ранее на Чаяндинском месторождении Газпрома была зафиксирована вспышка коронавируной инфекции. Covid-19 подтвердился почти у трех тысяч работников. Было принято решение доставить домой вахтовиков, включая курганцев. График вылетов согласовывался с министерством транспорта и дорожного хозяйства республики Саха (Якутия), предприятием АО «Стройтранснефтегаз» и АО «Авиакомпания «Якутия».

Курган, Дарья Котова

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