В Курганской области школьникам-льготникам выдадут продуктовые наборы

В Курганской области до конца учебного года почти 11 тысяч школьников получат продуктовые наборы. Их начнут выдавать с 21 мая. Как уточняет пресс-служба губернатора, наборы предназначаются ученикам из льготных категорий.

Родителям школьников нужно обратиться в администрацию школы, где обучается ребенок. Там однократно можно получить набор, в который входят 11 наименований продуктов: крупы, каши с мясом (консервы), макаронные изделия, мука, масло подсолнечное, сок, шоколад, печенье и другие продукты.

Ранее точно такие же продуктовые наборы получили школьники из всех районов и городов региона. «Всего по поручению губернатора Вадима Шумкова помощь оказана более 38 тысяч школьникам, на которых родители получают ежемесячное пособие, и детям с ограниченными возможностями здоровья. Списки льготных категорий школьников были предоставлены в департамент образования и науки учредителями образовательных организаций – муниципальными администрациями», – добавили в пресс-службе главы региона.

Как сообщал «Новый День», Шумков распорядился выдавать большие продуктовые наборы также тем, чей доход сейчас значительно сократился. Получать продуктовые наборы смогут граждане, финансово пострадавшие из-за пандемии, малообеспеченные многодетные семьи и матери-одиночки.

«С начала июня дополнительно запускаем новую меру поддержки. Будем предоставлять тем, кто попал в трудную жизненную ситуацию, большие наборы продуктов питания. В каждый набор стоимостью 3000 рублей войдет 40 кг муки, 22,5 кг разных круп, 5 литров подсолнечного масла, 8 мясных консервов. Мы постараемся помочь всем», – уточнил Вадим Шумков.

Формировать реестр нуждающихся будет главное управление социальной защиты населения Курганской области. Предварительно к нуждающимся категориям может быть отнесено от 15 000 до 30 000 человек.

Курган, Дарья Котова

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