Шумков объявил о новой мере поддержки для пострадавших из-за пандемии и ответил критиканам-клоунам

Жители Курганской области, потерявшие работу из-за пандемии коронавируса, а также те, чей доход значительно сократился, будут получать большие продуктовые наборы. С такой инициативой выступил губернатор Вадим Шумков. Глава региона в Инстаграм рассказал подробности, напомнил про другие меры поддержки, а также ответил на критику «околополитических клоунов и тех, кто пытается критиковать или ёрничать по этому поводу».

Как сообщает пресс-служба губернатора Курганской области, получать продуктовые наборы смогут граждане, финансово пострадавшие из-за пандемии, малообеспеченные многодетные семьи и матери-одиночки. Средства на эти цели будут выделены из областного бюджета.

«С начала июня дополнительно запускаем новую меру поддержки. Будем предоставлять тем, кто попал в трудную жизненную ситуацию, большие наборы продуктов питания. В каждый набор стоимостью 3000 рублей войдет 40 кг муки, 22,5 кг разных круп, 5 литров подсолнечного масла, 8 мясных консервов. Мы постараемся помочь всем», – уточнил Вадим Шумков.

В пресс-службе губернатора добавили, что формировать реестр нуждающихся будет главное управление социальной защиты населения Курганской области. Предварительно к нуждающимся категориям может быть отнесено от 15 000 до 30 000 человек.

Это не единственная мера поддержки курганцам, которые весной 2020 года попали в сложную ситуацию. Малоимущие граждане могут рассчитывать на бесплатный семенной картофель, двух поросят или телёнка, а также заказать бесплатную доставку дров.

Так, по решению Вадима Шумкова жители области могут бесплатно (вернее, по номиналу 1 рубль за кубометр) получить дрова. «Началась заготовка сырья, составление адресов для доставки дров. Будем возить», – напомнил 18 мая Шумков.

Также курганцы могут забрать для себя семенной картофель. «Уже получили почти 300 заявок. В плане – отработать до 1000 семей и выдать 100 тонн семян. Заявляйтесь», – отметил Шумков.

Что касается выдачи домашнего скота, то региональные власти, отметил губернатор, уже получили почти 500 заявок на предоставление животных с запасом кормов. Набор заявок продолжается.

В своем аккаунте в Инстаграм губернатор Шумков отметил, что от жителей области поступает огромное количество обращений в поддержку ряда тех или иных мер. Но также звучит и критика. Вадим Шумков сегодня поблагодарил курганцев, которые «просят не обращать внимание на околополитических клоунов и тех, кто пытается критиковать или ёрничать по этому поводу».

«Друзья. Спасибо вам всем огромное за поддержку. Я правда, правда это очень ценю. И верю в вас», – обратился к жителям Зауралья глава региона.

Ответил Шумков и тем, кто ерничает, оценивая меры поддержки властей.

«Тем, кто пишет или говорит гадости, воспринимая Россию масштабами Садового кольца, наплевать, что в регионе 30% населения пенсионеры, а ещё 11% – инвалиды, в основном малообеспеченные, то есть – группы риска, для которых опасность новой болезни гораздо выше. Им всё равно, что в пустом бюджете не было никаких денег на допвыплаты, а все средства на приобретение картофеля и животных для наших земляков, потерявших работу или доход, это часть заработной платы сотрудников правительства области и наших коллег. Меня не трогают припугивания, небылицы или откровенное враньё, которое пишут обо мне «сбитые лётчики», интернетботы и СМИ, принадлежащие потерявшим счёт деньгам людям, у которых в отношении одной из самых нищих областей слово «дай» звучит вместо «здравствуй». Мне просто некогда это читать. Вместе с тем, подобная реакция говорит о том, что мы на правильном пути. Спасибо всем, кто понимает и поддерживает», – резюмировал губернатор Вадим Шумков.

Курган, Дарья Котова

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