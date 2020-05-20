В Кургане начался второй этап реконструкции ЦПКиО и спасения загаженной реки Битёвка

В Кургане в Центральном парке культуры и отдыха (ЦПКиО) продолжаются работы по благоустройству. В мэрии города сообщили, что подрядчик приступает к берегоукрепительным работам старицы реки Битевка, также горадминистрация готова представить бизнес-модель развития главного парка Кургана.

Как сообщал «Новый День», в 2019 году в ЦПКиО началась реконструкция. К основным работам тогда приступил подрядчик из Челябинска – ООО «Паруйр строй», который за 13,3 млн рублей должен был выкорчевать часть деревьев, также строители отвечали за укладку тротуарной плитки и установку бордюров.

В 2020 году работы продолжатся, акцент будет сделан на благоустройство. Подрядчик меняется: за второй этап реконструкции взялась компания ООО «Инвестстройпроект».

«Подрядчик уже в конце текущей недели планирует приступить к производству работ. Они будут выполняться поэтапно после того, как площадки будут освобождены от всех конструкций и элементов», – уточнили в мэрии Кургана.

Еще одна из важных часть работ – спасение реки Битевка. Это достопримечательность города и ЦПКиО, о проблемах которой неоднократно сообщал «Новый День». В июне 2019 года вопрос спасения реки обсуждали курганский губернатор Вадим Шумков и глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин.

Нынешним летом начнутся работы по берегоукреплению старицы реки Битевка. Исполнитель контракта уже определен. Работы будет выполнять курганская компания «СМК Артель».

«В первую очередь подрядчик выполнит геодезическую разбивку земельного участка, затем разработает проект производства работ. Особое внимание будет уделено сохранению зеленых насаждений, которые растут по берегу старицы Битевка. Аварийные и старые деревья, которые невозможно сохранить, будут убраны», – рассказал директор курганского МКУ «Управление капитального строительства» Андрей Чудаков.

Директор городского департамента экономического развития, предпринимательства и торговли Ульяна Иванова заявила, что разработана бизнес-модель развития Центрального парка культуры и отдыха, сделаны расчеты, каким образом будет реализовываться инвестиционная программа. Департаментом проработан и вопрос размещения на территории ЦПКиО нестационарных торговых объектов.

Также городские власти обещают модернизировать аттракционы, некоторые из которых не пользуются спросом. Кроме того, на территории ЦПКиО планируется установить дополнительно три площадки для воркаута.

Курган, Дарья Котова

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