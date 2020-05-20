Губернатор Шумков попросил курганцев самим определить будущее знакового для города места

Губернатор Курганской области Вадим Шумков запустил голосование о будущем Горсада. Глава региона просит курганцев определить, станет ли парк в самом центре Кургана «уютным местом для тихих прогулок». Либо «местом для активного отдыха и массовых мероприятий». Голосование Шумков открыл в своем аккаунте в Инстаграм.

Вадим Шумков отметил, что к нему поступало очень много обращений от горожан, которые жаловались на плохое состояние «самой центральной и главной рекреационной городской площадки» Кургана.

«Сам объект создавался на территории бывшего старинного городского кладбища. Потому пьяноувеселительные заведения и мероприятия вряд ли уместны... Скорее, речь должна идти о приведении его в порядок для прогулок и рекреации. Андрей Юрьевич {глава Кургана Андрей Потапов, – прим. Ред.}, как человек мнительный, опять-таки поручил мне проведение блиц-опроса. Выскажите своё мнение в сториз», – обратился к жителям города Шумков. Голосование продлится ровно сутки.

Как сообщал «Новый День», много лет назад городские власти сдали Горсад в аренду за мизерные суммы. При этом арендатор не привел рекреационную зону в порядок. Именно поэтому был поднят вопрос о принудительном расторжении договора аренды.

О судьбе Горсада, как и других объектах, отданных когда-то арендаторам на подозрительно льготных условиях, Вадим Шумков жестко высказался во время своего дебютного прямого эфира в Инстаграм, который состоялся осенью 2019 года. Тогда прозвучала знаменитая фраза Шумкова, что «красть в Курганской области больше нечего».

«Друзья, я получил наследство. Аэропорт, водоканал, Горсад… Это все было кому-то когда-то отдано. Горсад сдали в аренду за 5 тыс рублей в месяц. Более 7 га в центре города. Не маловато? Аэропорт отдали. Потом приезжает собственник – молодой человек. Обсуждаем с ним, что в Москву нужны два рейса. Он согласен, но дайте, говорит, 170 млн субсидию, тогда будет рейс. Водоканал отдали на 49 лет, прописали сумму инвестиций, но когда эти инвестиции будут вложены, не уточнили. А теперь арендатор требует повысить тариф на 40%, либо мы сорвем нацпроект по чистой воде. Красть в Курганской области больше нечего. Можно работать, можно развивать, но красть больше нечего. Это я говорю всем, кто заинтересован. Я пришел сюда работать не на чиновников, и не на бизнес, а на Курганскую область», – именно так заявил в эфире Шумков.

Курган, Дарья Котова

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