Губернатор Шумков: «красть в Курганской области больше нечего»

Глава Зауралья Вадим Шумков заявил, что в Курганской области «красть больше нечего». Это был его ответ на вопрос горожан о судьбе Горсада в Кургане, заданный 27 ноября во время прямого эфира.

Люди пожаловались главе региона на ужасное состояние Горсада. «Друзья, я получил наследство. Аэропорт, водоканал, Горсад… Это все было кому-то когда-то отдано. Горсад сдали в аренду за 5 тыс рублей в месяц. Более 7 га в центре города. Не маловато? Аэропорт отдали. Потом приезжает собственник – молодой человек. Обсуждаем с ним, что в Москву нужны два рейса. Он согласен, но дайте, говорит, 170 млн субсидию, тогда будет рейс. Водоканал отдали на 49 лет, прописали сумму инвестиций, но когда эти инвестиции будут вложены, не уточнили. А теперь арендатор требует повысить тариф на 40%, либо мы сорвем нацпроект по чистой воде. Красть в Курганской области больше нечего. Можно работать, можно развивать, но красть больше нечего. Это я говорю всем, кто заинтересован. Я пришел сюда работать не на чиновников, и не на бизнес, а на Курганскую область», – говорит Шумков.

Как сообщал «Новый День», курганский губернатор сегодня впервые проводит прямой эфир и в режиме онлайн отвечает на вопросы жителей области в социальной сети «ВКонтакте». За неделю главе региона от курганцев поступило более трех тысяч вопросов.

Курган, служба информации

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