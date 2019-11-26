Курганский губернатор Шумков готов к прямому эфиру: изучил тысячи вопросов

Губернатор Курганской области Вадим Шумков во вторник, 26 ноября, закрыл прием вопросов для своей прямой линии в социальной сети «ВКонтакте». Завтра, 27 ноября, глава региона впервые выйдет в прямой эфир и пообщается с жителями Зауралья.

«Прием вопросов завершен. Модераторами были удалены повторяющиеся вопросы общего характера и видеоролики сомнительного содержания. Все поступившие вопросы были изучены лично губернатором», – сообщается в посте, размещенном 26 ноября на личной странице Вадима Шумкова «ВКонтакте».

Как сообщал «Новый День», курганский губернатор 27 ноября с 17 часов будет отвечать на вопросы курганцев в режиме онлайн. Это первый прямой эфир губернатора Зауралья в социальных сетях и он состоится «ВКонтакте».

О проведении прямого эфира Шумков сообщил 20 ноября. За это время жители Курганской области написали ему более 3 тыс комментариев.

Люди просят вернуть «детсадовскую» субсидию многодетным семьям, много жалоб поступило на работу управляющих компаний. Курганцы также рассказывают о проблемах здравоохранения, просят открывать бесплатные кружки для детей и формируют список своих предложений по самым разным вопросам.

На страницу Вадима Шумкова в «ВКонтакте» подписаны более 34 тыс человек. Курганский губернатор также ведет аккаунт в Инстаграм.

Курган, служба информации

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