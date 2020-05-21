Власти Зауралья назвали производителей, которые нацелились на новые индустриальные парки в Кургане

В правительстве Курганской области озвучили суммы инвестиций в создание индустриальных парков на базе двух заводов в Кургане, а также назвали возможных резидентов новых площадок.

Индустриальные парки, которые создаются на базе бывшего завода КЗКТ и завода «Икар», 20 мая посетил курганский губернатор Вадим Шумков.

В пресс-службе главы региона уточнили, что в индустриальный парк на площадке бывшего завода КЗКТ вкладываются средства из трех источников: федерального и областного бюджетов, плюс деньги инвестора. Общий объем вложений – 640 млн рублей, большая часть – 500 млн рублей, помощь федерации. Деньги регион получил в рамках индивидуальной программы развития Курганской области, которую в феврале утвердил премьер-министр Михаил Мишустин.

Создание парка на площадке КЗКТ разбито на несколько этапов. Первый этап завершился в 2019 году, цеха строятся и ремонтируются постепенно. Поэтапно на производство заходят и резиденты, их уже шесть. В июне на территории бывшего КЗКТ ожидается появление 11 новых производств.

В их числе полиграфическое предприятие, завод энергетических технологий, производство радиаторов отопления компании «Креативные технологии», «ИТЭ-Электрогенерация», Курганский завод комплексных технологий. А также там планируют разместиться предприятия отрасли IT, клининга и обращения с отходами. Кроме того, на этой площадке откроет производство «Бентонит Курган», уточнили в облправительстве.

«До конца 2020 года должно быть отремонтировано 59 тыс. квадратных метров, это, в общем-то, большие объёмы. С 1 июня на отремонтированные площади должны выходить 11 новых предприятий. Это более 350 новых рабочих мест, это крайне необходимо для Кургана и Курганской области, – прокомментировал губернатор Шумков. – Идея очень простая – территорию бывшего завода КЗКТ вернуть к индустриальной жизни только уже с современными, гибкими, новыми производствами. Дать Кургану большое количество новых рабочих мест».

Вторая индустриальная площадка – «Курганский арматурный завод», на первом этапе подразумевает вложения в сумме порядка полумиллиарда рублей. Из федерального бюджета парк получит 250 млн рублей и 5 млн рублей из областного. Остальное – частные инвестиции.

На базе арматурного завода планируется размещение таких предприятий, как «Дормаш», «Русинжиниринг», «Курганский завод ЖБИ № 8».

«Собственники и УК индустриального парка сейчас проговаривают, что 27 тыс. квадратных метров к концу года должны быть в идеальном состоянии – это два цеха. Здесь мы ожидаем более десятка новых предприятий, сотни новых рабочих мест», – резюмировал Шумков.

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 20.05.20

Теперь еда слишком горячая! Вахтовики, прибывшие в Курган из Якутии, опять недовольны питанием в обсерваторе. / В Зауралье после аномальной жары похолодает до минусовых температур. / Чиновники и бизнесмены Зауралья спасли животных цирка, застрявшего в регионе из-за коронавируса. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»