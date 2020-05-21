В Курганской области прирост по Covid-19 за неделю превысил 60%

В Курганской области вторые сутки подряд фиксируется резкий рост зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции. И если по состоянию на 20 мая было выявлено 17 вновь инфицированных, то в четверг, 21 мая, зарегистрировано 19 новых случаев Covid-19. Общее число заболевших увеличилось в регионе до 169.

Как сообщает оперативный штаб региона, все вновь заболевшие – жители Курганской области. Инфекция подтвердилась у трех вахтовиков, прибывших 19 мая в Курган спецрейсом с Чаяндинского месторождения Газпрома (Якутия) и помещенных в обсерватор в селе Чумляк. Еще пять новых случаев в Далматово и Далматовском районе, где четыре заболевших – контактные, один завозной случай из Якутии.

Один из инфицированных – житель Каргапольского района, он контактировал с заболевшими. Остальные 10 завозных случаев зафиксированы в Белозерском, Частоозерском, Петуховском, Шумихинском, Мишкинском, Макушинском, Целинном районах и в Кургане. Это прибывшие из ХМАО, ЯНАО, Москвы, Санкт-Петербурга, Удмуртии.

«В связи с тем, что в Курганской области по-прежнему наблюдается прирост заболеваемости (за прошедшие сутки он составил 12,7%, недельный прирост 64 %), в регионе продолжается режим повышенной готовности и ограничений», – отметили в оперативном штабе региона.

Напомним, соблюдать режим двухнедельной самоизоляции должны все, кто возвращается в регион из ХМАО, ЯНАО, Якутии, Санкт-Петербурга, Москвы и Московской области, это касается и проживающих с ними родственников. По прибытию в Курганскую область граждане обязаны уведомить медиков о своем приезде.

Как сообщал «Новый День», по состоянию на 20 мая в Зауралье новый очаг коронавирусной инфекции зарегистрирован в Далматовском районе. Там сразу девять положительных тестов на Covid-19 получили жители села Затеченское. Сейчас на данной территории ужесточен режим движения. На дороге организовано дежурство патрульных автомобилей, которые контролируют въезд и выезд из населённого пункта. Также усилено патрулирование.

Курган, Дарья Котова

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