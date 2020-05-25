В Зауралье на праймериз «ЕР» заявились более 100 кандидатов в депутаты облдумы

Свою готовность баллотироваться на предстоящих выборах депутатов думы Курганской области подтвердили 109 единороссов и сторонников партии, сообщается на официальном сайте партии «Единая Россия». Все они заявились на праймериз «ЕР». Большим составом на предстоящие в сентябре 2020 года выборы собираются пойти действующие депутаты-единороссы облдумы шестого созыва.

Предварительное голосование из-за пандемии коронавируса в этом году впервые будет проводиться в онлайн-формате. Дебаты начнутся в понедельник, 25 мая, и продлятся до 31 мая.

Как уточняется на сайте регионального отделения партии «ЕР», имена кандидатов в депутаты облдумы уже размещены в избирательных бюллетенях 17-ти округов. С 25 мая жители области смогут начать голосовать за одного или нескольких кандидатов, включенных в бюллетень. Для этого избирателям нужно зарегистрироваться на сайте «Электронного предварительного голосования».

Среди участников предварительного внутрипартийного голосования есть бюджетники, руководители организаций различных форм собственности, предприниматели, наемные работники, пенсионеры, студенты, безработные.

Практически в полном составе продолжить депутатство решили действующие парламентарии-единороссы. В их числе депутат Константин Гладковский, который идет по Восточному округу №1 в Кургане, спикер думы Дмитрий Фролов, включенный в курганский округ №3 «Западный».

Депутат Дмитрий Ильтяков заявился в округе №5 «Заозерный». И хотя на сайте предварительного голосования он представлен как ИП, курганцы привыкли его воспринимать как совладельца холдинга «Велес».

Андрей Шиншин проходит по округу №6 «Рябковский». В округах, «Шадринский», «Шадринский 2» и «Катайский» на выборы идут депутаты Валерий Порубов, Александр Брюханов и Федор Ярославцев.

Округа № 10, 11, 12 и 13 (Щучанский, Шумихинский, Каргапольский и Куртамышский) представляют думцы Владимир Сажин, Владимир Остапенко, Максим Харлов, Александр Обласов и Олег Попов.

Сразу два депутата-тяжеловеса будут проводить избирательную кампанию в округе «Притобольный» – промышленник Сергей Муратов и Марат Исламов, который был спикером облдумы с 2004 по 2010 годы. Здесь же на праймериз заявилась депутат Елена Воронович.

Округа № 15, 16 и 17 (Варгашинский, Макушинский и Кетовсий) будут представлять парламентарии Владимир Казаков, Владимир Алейников и Евгений Кафеев. Кетовский округ для своей кампании выбрал и действующий сенатор от Зауралья Сергей Лисовский.

Напомним, в действующий состав облдумы шестого созыва входят 33 депутата, из них 28 парламентариев представляют партию «Единая Россия». В сентябре 2020 года жители Курганской области будут выбирать депутатов облдумы Зауралья седьмого созыва.

Курган, Дарья Котова

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