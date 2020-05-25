В Зауралье опять штормовой ветер: предыдущая стихия сносила крыши и обесточила регион

Жителей Курганской области просят соблюдать максимальную осторожность и по возможности оставаться дома. В регионе объявлено штормовое предупреждение: порывы ветра до 30 метров в секунду, ливень, крупный град и грозы. Непогода продлится до 26 мая.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе курганского губернатора, все службы переведены в режим повышенной готовности. Ожидается, что сильный ветер и грозы пройдут по всей области.

«В связи с прогнозируемыми неблагоприятными явлениями повышается вероятность отключения электроэнергии в населенных пунктах, обрывов линий электропередач, природных и техногенных пожаров, дорожно-транспортных происшествий, обрушения слабо укрепленных конструкций (рекламных щитов, растяжек), падения деревьев со слабой корневой системой, нарушения целостности кровли жилых домов», – предупреждают жителей в областном правительстве.

Курганцев просят оставаться дома. Если возникла необходимость выйти на улицу – не следует подходить к оборванным проводам, раскачивающимся вывескам, избегать гнилых и старых, особенно одиночно стоящих деревьев. «Кроме того, не следует стоять у стен домов, так как ветер может сорвать с них шифер. Важно взять под особый контроль пожилых людей и малолетних детей, не оставлять их без присмотра», – добавляют в пресс-службе.

Также жителей области просят неукоснительно соблюдать требования пожарной безопасности. Запрещено посещать леса и разжигать костры – при таком ветре малейший очаг возгорания может обернуться масштабной трагедией. Разведение открытого огня для любых работ и целей категорически запрещено! Особую осторожность следует соблюдать водителям.

Как сообщал «Новый День», 7-8 апреля область пережила удар стихии. Были обесточены более 3500 жилых и нежилых домов в 12 районах области. Ветер срывал крыши, переворачивал остановки и валил деревья. В правительстве Курганской области из-за разгула стихии был созван оперативный штаб, который возглавил губернатор Вадим Шумков.

Курган, Дарья Котова

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