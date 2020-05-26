В Курганской области для самозанятых утвердили налоговые ставки

В Курганской области с 1 июля 2020 года вводится налоговый режим для самозанятых. Во вторник, 26 мая, депутаты областной думы утвердили налоговые ставки для такого вида предпринимательства.

Как сообщал «Новый День», о введении режима для самозанятых областное правительсто объявило в начале мая. В качестве самозанятых смогут зарегистрироваться не только индивидуальные предприниматели, но и физлица. Обязательное условие: они не должны привлекать наемных работников по трудовым договорам и их доход не должен превышать 2,4 млн рублей в год.

«Мера позволит легализовать бизнес, который часто находится в тени – например, такси, сдача в аренду квартир, репетиторство, косметические услуги, фотоуслуги и так далее», – уточнили в пресс-службе курганского губернатора Вадима Шумкова.

Сегодня депутаты определились с налоговой ставкой для фрилансеров. Так, ставка 4% утверждена в регионе для тех, кто оказывает услуги или продает товары физлицам. Если юридическим лицам, то ставка составит 6%. Об этом сообщил заместитель губернатора, начальник финансового управления Константин Ермаков. При этом обязанность уплаты страховых взносов отсутствует.

Новый налоговый режим, напомним, разработан по предложению президента РФ Владимира Путина. Режим для самозанятых уже используется в нескольких регионах РФ, в том числе и в соседних с Курганской областью субъектах УрФО. Многие курганцы регистрировали статус самозанятого в соседних областях. Инициатором введения такого режима в Зауралье стал губернатор Вадим Шумков.

«Введение такого режима на территории Курганской области позволит получать дополнительные доходы в бюджет. Сейчас более 1 тыс. предпринимателей, у которых есть прописка в Курганской области, зарегистрировались на территории других субъектов и платят там налог на профессиональный доход. С 1 июля они смогут перерегистрироваться у нас», – добавил г-н Ермаков.

Потенциальное число предпринимателей, которые смогут воспользоваться этой мерой в регионе – 20 тыс человек.

В пресс-службе губернатора напоминают, что у жителей области, выбравших для себя новый режим, появляется несколько преимуществ. Они могут зарегистрироваться в качестве самозанятого онлайн, не использовать в своей работе контрольно-кассовую технику, легально работать без статуса ИП. Также самозанятые могут претендовать на налоговый вычет. Сумма вычета – 10 000 рублей. Ставка 4% уменьшается до 3%, ставка 6% уменьшается до 4%.

Более того, самозанятые не сдают отчетные декларации в налоговую инспекцию – учет доходов ведется автоматически в мобильном приложении. А трудовой стаж по месту работы не прерывается.

Курган, Дарья Котова

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