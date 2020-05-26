Дума Зауралья в первом чтении приняла закон о придомовых «наливайках»

Депутаты думы Курганской области во вторник, 26 мая, рассмотрели законопроект о продаже алкоголя в придомовых «наливайках», расположенных непосредственно в многоквартирных домах. Такие псевдо-кафе и рестораны должны будут закрыться, если их площадь менее 45 кв метров.

Законопроект «Об установлении ограничений в сфере розничной продажи алкогольной продукции … на территории Курганской области» сегодня рассматривался депутатами только в первом чтении. Законопроект был внесён в областную думу депутатами фракции «Единая Россия». Правительство Курганской области его поддержало.

Докладчиком по вопросу выступил депутат-единоросс Евгений Кофеев. Он напомнил про свежий федеральный закон, которым вводятся ограничения на розничную торговлю алкоголем в объектах общепита, расположенных в многоквартирных домах или на прилегающих к ним территориях. Продажа спиртного допускается только в заведениях, имеющих зал обслуживания посетителей не менее 20 квадратных метров. При этом регионы могут либо полностью запретить подобную продажу алкоголя, либо увеличить размер площади зала.

Евгений Кафеев подчеркнул, что вопрос тщательно прорабатывался со множеством ведомств, включая облправительство, УМВД и Роспотребнадзор. Большинство «наливаек» – это псевдо-кафе, открывавшиеся в регионе исключительно для того, чтобы узаконить продажу спиртного в ночное время, заявил депутат. «Они просто поставили столик и всем наливают, будем честно говорить», – отметил Кафеев. Кроме того, на маргинальные заведения, где под окнами людей круглосуточно продают спиртное, массово жалуются курганцы.

Парламентарий, отвечая на вопросы своих коллег, отметил, что по предварительной оценке законопроект коснется не более 15% придомовых точек общепита, площадь которых сейчас менее 45 метров. Им либо придется закрыться, либо перепрофилироваться в обычные магазины шаговой доступности.

Законопроект перед вынесением на заседание думы обсуждался на рабочей группе, в которую вошли представители областного правительства. Департамент экономического развития Курганской области заранее провёл мониторинг всех объектов общественного питания, расположенных в жилых домах и на прилегающих территориях.

«Необходимо, чтобы после введения ограничений по площади работу смогли продолжить добросовестные рестораторы. В Курганской области много небольших «настоящих» ресторанов, цель которых – не торговля разливными напитками, а оказание услуг питания. Зачастую площадь зала у «псевдоресторанов» не достигает 45 метров квадратных метров. На них и направлен данный закон», – пояснила врио директора департамента экономического развития Курганской области Ольга Ракетская.

Ко второму чтению законопроект планируется доработать в том числе и с учётом мнения участников рынка, критерии площади могут быть изменены.

Как сообщал «Новый День», депутаты облдумы еще в начале мая анонсировали новый законопроект о запрете на продажу алкоголя в некоторых торговых точках. Тогда депутаты также приводили статистику: с начала 2020 года в придомовых «наливайках» выявлено более 600 случаев продажи контрафактной продукции, более 200 случаев продажи алкоголя несовершеннолетним.

Курган, Дарья Котова

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