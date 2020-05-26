В Курганской области в котловане утонул десятилетний мальчик

В Шумихинском районе Зауралья в котловане утонул мальчик 2010 года рождения. О трагедии на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» 26 мая сообщил глава района Сергей Максимовских.

«Вчера у нас произошла страшная трагедия – утонул мальчик. Нет ничего страшнее и больнее потери ребенка. Невозможно найти слова поддержки, которые хоть немного бы облегчили боль родных. Это, действительно, невосполнимая потеря. Выражаю искренние соболезнования семье, родным и близким погибшего мальчика. Мы скорбим вместе с вами», – написал Максимовских и призвал родителей не оставлять детей без присмотра.

Как стало известно «Новому Дню», трагедия произошла днем 25 мая. Ребенок утонул в котловане на территории села Малое Дюрягино. Погибший – житель города Шумиха. Из воды ребенка достали подростки – местные жители. Проводится доследственная проверка.

Как сообщал «Новый День», с начала 2020 года это уже вторая трагедия на воде. В феврале в подогреваемом уличном бассейне утонул 8-летний мальчик. Он отдыхал с родителями на турбазе 23 февраля.

Шумихинский район, Курган, Дарья Котова

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