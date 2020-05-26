В Зауралье отремонтируют региональную трассу, которую не латали почти 20 лет

Региональную трассу Курганской области Шадринск-Ялуторовск начнут ремонтировать в 2020 году. Во вторник, 26 мая, губернатор Курганской области Вадим Шумков провел выездное совещание, посвященное дорожным работам.

Дорожное полотно региональной трассы Шадринск-Ялуторовск не ремонтировали около 20 лет. «Вся Курганская область прекрасно знает, что дорога в ненормативном состоянии. Мы примерно год вели переговоры с правительством РФ, просили дорогу забрать на федеральное обслуживание, но, к сожалению, не получилось. Поэтому в этом году приняли решение начинать сами. Сейчас с коллегами обсудили, что выделяем первый транш 130 млн рублей. Надеюсь, что за два года – 2020-2022 – мы приведем дорогу полностью в нормативное состояние, со съездами, освещением на остановочных комплексах, по крайней мере, это в наших планах», – прокомментировал Вадим Шумков.

Средства на ремонт автодороги выделяются в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», который по инициативе президента Владимира Путина запущен с прошлого года.

Первый транш – 130 млн рублей, будет направлен на ремонт участка региональной дороги Шадринск – Ялуторовск протяженностью 10 км (от Юлдусского кольца (3,5 км по территории Шадринского района) в сторону д. Усольцева (6,5 км по территории Шатровского района).

Как сообщал «Новый День», в текущем году запланирована большая дорожная кампания по ремонту курганских участков федеральных трасс. Так, работы будут проводиться на федеральной трассе «Иртыш». Это Курганский, Шумихинский и Мишкинский участки автодороги.

До октября 2020 года продлится капитальный ремонт на автодороге Екатеринбург-Шадринск-Курган. Работы проводятся на участках Далматовского, Каргапольского, Кетовского и Шадринского районов.

На трассе Екатеринбург – Шадринск – Курган также до осени будут ремонтироваться мосты через реки Ик и Деулка.

До конца 2021 года будет ограничено движение на автодороге «Подъезд к г. Тюмень» (Белозерский район), где начинается капитальный ремонт. Движение транспорта там уже осуществляется по одной полосе и регулируется светофором.

Шадринск, Курган, Дарья Котова

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