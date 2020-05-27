Вынесен приговор челябинцу, обещавшему взорвать деревню в Зауралье

В Курганской области вынесен приговор 53-летнему жителю Челябинска, который 10 января 2020 года обещал взорвать деревню Юрузановка в Зауралье. Мужчина заплатит штраф – 220 тысяч рублей. Уголовное дело было возбуждено по ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, совершенное из хулиганских побуждений).

Как сообщал «Новый День», 10 января нетрезвый мужчина позвонил в полицию и сообщил, что деревня Юрузановка Щучанского района будет взорвана. Звонок он совершил со своего мобильного телефона.

Силовики быстро выяснили, что звонивший – житель Челябинска. В новогодние праздники он приехал в Зауралье, чтобы навестить свою маму. В этот же день нетрезвый гражданин был задержан и доставлен в отдел полиции. Во времяя суда челябинец полностью признал свою вину. Приговор пока не вступил в законную силу.

Курган, Щучанский район, Дарья Котова

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