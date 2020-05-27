В Кургане начался ремонт больницы скорой помощи, которую посещал премьер-министр Мишустин

В Курганской больнице скорой медицинской помощи (БСМП) начинается капитальный ремонт. В феврале 2020 года БСМП лично посетил председатель правительства РФ Михаил Мишустин и пообещал выделить деньги на «человеческий ремонт».

О проведении работ в больнице сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков. Он написал об этом в своем аккаунте в Инстаграм.

«Заключен контракт на ремонт больницы скорой медицинской помощи. Будут приведены в порядок ключевые объекты больницы, включая реанимацию. Сейчас будем размещать контракт на поставку туда же высокотехнологичного медицинского оборудования. Все будет завершено до конца года», – написал Вадим Шумков.

На сайте госзакупок уточняется, что в перечень работ входят перепланировка части помещений второго этажа, капремонт помещений на третьем этаже для размещения реанимации хирургического корпуса, капремонт кровли, ремонт операционного блока, капитальный ремонт внутренних помещений 3-го хирургического, отоларингологического, терапевтического отделений и многое другое. Цена контракта – более 90 млн рублей.

На состояние больницы скорой медпомощи много лет жаловались как курганцы, так и сами медики. Горожане рассказывали про «ужасные условия» в БСМП: потолки со следами протечек, облупившаяся краска на стенах, ржавые трубы, плинтусы, который уже превратились в труху, обшарпанные деревянные окна. Медики подтверждали, что, к примеру, даже отделение реанимации не ремонтировалось с 80-х годов.

Шумков еще в статусе врио губернатора в 2019 году также назвал ситуацию в БСМП «аховой» и пообещал ее исправить. Ремонт в БСМП начался в конце 2019 года, но нужно было еще около 200 млн рублей.

В феврале 2020 года в Курган с визитом прибыл премьер-министр Михаил Мишустин, который посетил куранскую больницу скорой медицинской помощи и пообщался с медиками.

Российский премьер-министр тогда так оценил увиденное: «Очень грустно, конечно, мы посмотрели сегодня, что в таком состоянии наша больница. Здесь невозможно ни лечиться, ни, наверное, качественно работать. Это вызывает сожаление. Я думаю, что мы по возвращении примем все меры».

Сообщалось, что средства на ремонт регион получит из резервного фонда. Шумков назвал это колоссальной поддержкой.

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