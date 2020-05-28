В Зауралье продается часть резиденции, которую экс-губернатору Богомолову помогали строить олигархи

В Курганской области на продажу выставлена база отдыха «Болдинцево», расположенная в курганской «Рублевке» – Кетовском районе. Правительственная «дача» состоит из гостиничного и спортивного комплексов, она обустраивалась в бытность экс-губернатора Олега Богомолова.

Как сообщает региональный департамент имущественных и земельных отношений, аукцион по продаже базы отдыха «Болдинцево» в Кетовском районе назначен на 25 июня. Заявки от потенциальных покупателей принимаются до 19 июня. Начальная цена лота – 9,2 млн рублей.

«База отдыха «Болдинцево» включает в себя восемь коттеджей, земельный участок 19991 кв метров», – уточняют в департаменте имущественных и земельных отношений.

Как сообщал «Новый День», решение о продаже правительственной дачи было принято в апреле 2020 года, когда корректировалась региональная программа приватизации госимущества на 2020-2022 годы.

Резиденция в Болдинцево – объект непростой и состоит из гостиничного и спортивного комплексов. Область планирует продать именно имущественный, а не спортивный комплекс, в строительство которого почти десять лет назад вложилась энергокомпания «СУЭНКО».

В частности, энергетики подключились к строительству ФОКа, стоимость которого тогда оценивалась в 60 млн рублей. Энергетики взяли на себя расходы в сумме 20 млн рублей, взамен получив долю актива. Сейчас в собственности коммерсантов 53/182 долей в этом ФОКе. И региональный кабмин рассматривает возможность выкупа доли энергетиков.

«Известно, что между Олегом Богомоловым и структурами бизнесменов Артема Бикова и Алексея Боброва, которые как раз и являются бенефициарами компании «СУЭНКО», всегда были хорошие отношения. Как раз в тот период состоялась экспансия активов указанных бизнесменов на рынок Курганской области. Энергетики получили под свой контроль практически весь коммунальный комплекс Зауралья – тепло, свет, воду», – напомнил историю строительства ФОКа в 2000-ых годах собеседник агентства.

Курган, Дарья Котова

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