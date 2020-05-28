Совладельцу энергоактивов Урала Боброву приписывают покупку дома в Лондоне за 18,8 млн$

Мировые СМИ сообщили о самой крупной сделке на рынке недвижимости в Лондоне с начала пандемии коронавируса. Неизвестный бизнесмен из России купил недалеко от Сент-Джеймсского парка в центре Лондона дом. Сумма сделки составила около $18,8 млн. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на The Times. Telegram-канал назвал возможного покупателя. Им мог оказаться бизнесмен Алексей Бобров – совладелец энергетической «Корпорации СТС».

Как сообщает Forbes, бизнесмен из России, владелец «ведущей энергетической группы», во время оформления сделки потребовал подписать соглашение о неразглашении данных. Речь идет о доме, площадь которого превышает 600 квадратов. Помимо многочисленных комнат там есть три зала для приемов, зимний сад с видом на парк Лондона и клубная комната с террасой. Forbes уточняет, что бизнесмен будет жить в доме с подругой и детьми от предыдущего брака.

Ранее недвижимость принадлежала владельцам модного бренда Point Zero. И как уточняет профильное издание Luxuroius Magazine, дизайн в особняке выполнен Николой Фонтанеллой из бюро Argent Design, который занимался дизайном интерьеров «для Мадонны, Гая Ричи и Наоми Кэмпбелл».

Как сообщает Telegram-канал «Котел#6», таинственным российским миллиардером, купившим лондонский особняк за 15,45 миллионов фунтов стерлингов, мог оказаться Алексей Бобров – совладелец «Корпорации СТС» и партнер энергоолигарха Артема Бикова.

«Покупка 6-этажного «домика» площадью 660 кв. м. с участком в нескольких минутах ходьбы от Биг Бена и резиденции премьер-министра Бориса Джонсона – самая крупная сделка на рынке британской недвижимости в 2020 году. Как писал Forbes, покупатель заставил всех ее участников подписать соглашение о неразглашении тайны своей личности. Но информация все равно утекла», – пишет «Котел#6».

Авторы канала добавили несколько фактов про особняк. Он был построен в 1770 году, из дома открываются виды на два королевских дворца. «Изначально здесь жил королевский сокольничий, а теперь завелись русские олигархи, не опасающиеся жесткой налоговой системы и предвзятого отношения к толстосумам из РФ в Англии», – пишет «Котел#6».

Бизнес-интересы Артема Бикова и Алексея Боброва по большей части сосредоточены на Урале. Они зарабатывают на энергоснабжении, водоснабжении, теплоснабжении. Их структуры представлены в Свердловской, Тюменской, Курганской областях, ХМАО и ЯНАО.

Так, в Курганской области энергоолигархи контролируют практический весь коммунальный комплекс региона – тепло, свет, воду. И энерготарифы для Зауралья комментировал президент Владимир Путин. Также глава государства поручал ФАС и Минэнерго перессчитать энерготарифы Курганской области.

На Ямале главный актив парнеров Бикова и Боброва – ресурсоснабжающая компания «Ямалкоммунэнерго», в структуре собственников которой значится «Корпорация СТС». В Свердловской области бизнесменов связывают с «Облкоммунэнерго». В ХМАО и Тюменской области бизнесменов больше интересует энергокомплекс.

Ранее в открытых источниках сообщалось, что Биков и Бобров имеют гражданство Австрии.

Фото комнат дома, опубликованных Forbes:

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