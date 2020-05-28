В Зауралье на дорогах снимают «коронавирусные блокпосты» на въезде в Курган и Шадринск

В Курганской области принято решение о снятии дополнительных постов ДПС, расположенных на въезде в Курган и Шадринск. Об этом 28 мая сообщает оперативный штаб региона со ссылкой на региональное УМВД.

«Это сделано для стабилизации дорожно-транспортной обстановки, так как в связи с возобновлением работы ряда предприятий и других объектов бизнеса транспортный поток значительно увеличился», – уточнили в оперативном штабе Зауралья.

Остальные «блокпосты», расположенные на границах области и с помощью которых в период пандемии коронавируса закрылся регион, сохраняются.

Как сообщал «Новый День», с 30 апреля в Зауралье установлен особый порядок передвижения транспортных средств. На въездах в Курганскую область выставлены посты дорожно-патрульной службы ГИБДД, которые проверяют весь въезжающий в регион транспорт, чтобы не допустить в Курганскую область лиц, потенциально инфицированных коронавирусом.

Беспрепятственно на территорию области могут заехать граждане, имеющие регистрацию в Курганской области; граждане, прибывающие из других регионов для лечения (при наличии подтверждающего документа); граждане, прибывающие для участия в похоронах (при наличии подтверждающего документа); граждане, работающие в организациях, учреждениях, предприятиях, расположенных в Курганской области, деятельность которых не приостановлена; граждане, следующие транзитом через Курганскую область к месту проживания (при наличии подтверждающего документа). Также проезд открыт для спецтранспорта и грузовиков, доставляющих продукты, медпрепараты, предметы первой необходимости.

Курган, Шадринск, Дарья Котова

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