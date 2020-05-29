В Курганской области бухгалтер ТСЖ, укравшая у жильцов миллион рублей, получила «условку»

В Курганской области вынесен приговор бухгалтеру ТСЖ, которая за три года украла у жильцов миллион рублей. Суд назначил ей наказание в виде трех лет лишения свободы условно, с испытательным сроком два года, сообщает 29 мая региональная прокуратура.

Как сообщал «Новый День», теперь уже экс-главный бухгалтер ТСЖ в Лесниково Кетовского района с 2016 по 2018 годы не всегда вносила в кассу деньги, которые платили жильцы. Это были средства в счет оплаты коммунальных услуг. Бухгалтер распоряжалась ими по своему усмотрению. «В результате преступных действий ТСЖ причинен материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму более 1 млн рублей», – уточнили в облпрокуратуре.

Уголовное дело было возбуждено по ст.160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере). Имущество подозреваемой во время следствия было арестовано.

Кетовский район, Курган, Дарья Котова

Кетовский район, Курган. Другие новости 29.05.20

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