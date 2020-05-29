В Курганской области зафиксирован суточный всплеск коронавируса

В Курганской области по состоянию на 29 мая выявлено сразу 16 новых случаев коронавирусной инфекции. Общее число заболевших за сутки увеличилось до 218.

Как сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора, шесть новых случаев COVID-19 – завозные из ЯНАО, ХМАО, Санкт-Петербурга. Заболели жители Кургана, Варгашинского и Мокроусовского районов. Еще десять инфицированных ранее контактировали с Covid-больными. Это жители Кургана, Шадринска и Шадринского района.

Как сообщал «Новый День», все граждане, приезжающие в Зауралье из Москвы, Московской и Мурманской областей, а также из ХМАО, ЯНАО и Якутии, обязаны сообщить о своем приезде и 14 дней соблюдать режим самоизоляции. На карантин должны уйти и лица, проживающие с прибывшими.

В данный момент в регионе прекращено авиасообщение, в аэропорту Кургана отменены все рейсы. На автодоргах выставлены «блокпосты».

Отметим, что коронавирусная статистика за 29 мая отличается от предыдущих дней. Обычно в регионе ежедневно фиксировалось менее 10 новых случаев COVID-19.

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 29.05.20

В Курганской области бухгалтер ТСЖ, укравшая у жильцов миллион рублей, получила «условку». / В Зауралье 16-летний подросток устроил массовое ДТП и сбежал с места аварии. / В Зауралье на дорогах снимают «коронавирусные блокпосты» на въезде в Курган и Шадринск. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»