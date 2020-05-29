Стало известно как погибла жительница Кургана, чей расчлененный труп два дня вылавливали из реки

В Кургане раскрыто убийства 48-летней женщины, чей расчлененный труп 21 мая был обнаружен в реке Черная.

Как сообщает СУ СКР по Курганской области, следователи готовы предъявить обвинение супружеской паре – мужчине 1976 года рождения и женщине 1969 года рождения.

По версии следствия, жительница Кургана была убита еще 7 апреля, с 17 апреля она числилась как без вести пропавшая.

В Следкоме уточняют, что 7 апреля потерпевшая пришла в гости к супругам, проживающим на ул. К.Мяготина. «В ходе совместного распития спиртного между женщинами произошла ссора, в результате которой хозяйка квартиры нанесла потерпевшей несколько ножевых ранений, от которых женщина скончалась на месте. Тело убитой несколько дней находилось в квартире, затем, принимая меры к сокрытию совершенного преступления, подозреваемые его расчленили. Фрагменты тела в нескольких сумках они выбросили в водоем», – сообщает региональный Следком.

Уголовное дело возбуждено по ст. 105 УК РФ (убийство). «В ближайшее время подозреваемым в зависимости от роли каждого будут предъявлены обвинения, также следствием будет решаться вопрос об избрании в отношении указанных лиц меры пресечения в виде заключения под стражу», – добавили в СУ СКР по Курганской области.

Как сообщал «Новый День», фрагменты человеческого тела были найдены в реке Черная 21 мая. Страшную находку выловили вблизи ул. Анфиногенова. Фрагменты тела из реки доставали два дня. Сначала были найдены руки и ступни, другие части тела были обнаружены на следующий день.

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 29.05.20

Губернатор Шумков обратился к курганцам в связи с предстоящим масштабным ремонтом дорог. / В Курганской области зафиксирован суточный всплеск коронавируса. / В Курганской области бухгалтер ТСЖ, укравшая у жильцов миллион рублей, получила «условку». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»