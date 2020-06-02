В правительстве Курганской области объявили о ранее анонсированной оптимизации

Во вторник, 2 июня, правительство Курганской области заявило о реорганизации, которая коснется двух региональных департаментов и одного управления.

Как сообщал «Новый День», ранее стало известно, что в одну структуру объединятся управление защиты населения от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности и департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды. Также речь шла о слиянии департаментов промышленности и экономического развития. Сегодня данная информация была подтверждена официально, в облправительстве пояснили, что оптимизация проводится для повышения эффективности работы.

«Управление защиты населения от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности Курганской области войдёт в структуру департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области. Кроме того, департамент промышленности и транспорта Курганской области будет объединён с департаментом экономического развития Курганской области. В данный момент проходят необходимые процедуры», – заявили в пресс-службе курганского губернатора.

«Новый День» также сообщал, что именно глава управления защиты населения от ЧС Станислав Носков возглавит новую структуру. А департаментом природных ресурсов и окружающей среды, напомним, руководил Андрей Саркисов. Временно исполняющим обязанности директора департамента экономического развития Курганской области назначен Владимир Ковалёв. Депэкономики до этого момента работал под началом врио директора Ольги Ракетской.

В пресс-службе курганского губернатора ранее объяснили причину оптимизации. «С конца 2018 года в правительстве Курганской области идет процесс оптимизации. В период пандемии коронавируса, который усугубил и без того непростую финансовую ситуацию в регионе, эта тема стала еще более актуальной. Поэтому еще раз внимательно пересматриваем структуры и штаты исполнительных органов на предмет эффективности. Работа промышленных предприятий, к примеру, тесно связана с экономическим развитием региона. И сейчас департамент промышленности и департамент экономического развития зачастую дублируют работу друг друга, особенно в части работы с инвесторами. Будет логичным объединить структуры», – ответили в пресс-службе на запрос нашего агентства.

Как сообщал «Новый День», в сентябре 2019 года губернатор Курганской области Вадим Шумков, сразу после губернаторских выборов, изменил структуру регионального правительства. До появления Шумкова в пуле заместителей главы региона числились 11 человек. Шумков сократил эту команду почти вдвое. Теперь у губернатора Зауралья один вице-губернатор и шесть заместителей. Также под сокращения попали около 300 чиновников из разных ведомств.

Курган, Дарья Котова

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