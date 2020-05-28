Оптимизация: в правительстве Курганской области ликвидируются и объединяются департаменты

В правительстве Курганской области продолжается оптимизация. Она коснется двух региональных департаментов и одного управления, которые будут ликвидированы. В пресс-службе курганского губернатора информацию «Новому Дню» подтвердили и объяснили причину рокировок.

Под сокращение попадают департамент природных ресурсов и окружающей среды, который сейчас возглавляет Андрей Саркисов, и управление защиты населения от ЧС и обеспечения пожарной безопасности (УЗНПБ), руководит которым Станислав Носков. Эти два ведомства объединятся в одну структуру. Как она будет называться, пока неизвестно. По неофициальным данным, главой новой структуры станет Носков.

Статуса отдельного департамента лишится и департамент промышленности, который сейчас возглавляет Владимир Ковалев. Данная структура войдет в состав департамента экономического развития. И вероятно, депэкономики возглавит именно Ковалев, а не врио директора департамента экономического развития Курганской области Ольга Ракетская.

Напомним, департамент промышленности создали и «раздули» при экс-губернатор Алексее Кокорине под москвича Александра Константинова. Он при Кокорине с 2015 года занимал пост заместителя губернатора и директора департамента промышленности. Собеседники агентства признают, что это пустая структура и большинство регионов, включая субъекты УрФО, не имеют отдельных ведомств, отвечающих за промышленность.

В пресс-службе курганского губернатора официально подтвердили предстоящие изменения в облправительстве. И объяснили причину оптимизации.

«С конца 2018 года в правительстве Курганской области идет процесс оптимизации. В период пандемии коронавируса, который усугубил и без того непростую финансовую ситуацию в регионе, эта тема стала еще более актуальной. Поэтому еще раз внимательно пересматриваем структуры и штаты исполнительных органов на предмет эффективности. Работа промышленных предприятий, к примеру, тесно связана с экономическим развитием региона. И сейчас департамент промышленности и департамент экономического развития зачастую дублируют работу друг друга, особенно в части работы с инвесторами. Будет логичным объединить структуры», – ответили в пресс-службе на запрос «Нового Дня».

Как сообщал «Новый День», в сентябре 2019 года губернатор Курганской области Вадим Шумков, сразу после губернаторских выборов, изменил структуру регионального правительства. До появления Шумкова в пуле заместителей главы региона числились 11 человек. Шумков сократил эту команду почти вдвое. Теперь у губернатора Зауралья один вице-губернатор и шесть заместителей. Также под сокращения попали около 300 чиновников из разных ведомств.

При этом на эффективности работы это не сказалось. В конце 2019 года Шумков получил правительственный грант из Минфина РФ. Средств региону – 614,6 млн рублей, выделены российским правительством с формулировкой «за достижение значений показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов РФ». Часть денег была направлена на единовременную «губернаторскую» выплату ветеранам.

Курган, Дарья Котова

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