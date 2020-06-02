В Зауралье «путинские выплаты» на детей уже получили более 60% семей

В Курганской области 62% семей уже получили единоразовые «президентские» выплаты на детей в возрасте от 3 до 16 лет. Как сообщили 2 июня в пресс-службе курганского губернатора, общая сумма выплат в регионе составила 914 млн рублей.

Как сообщал «Новый День», президент Владимир Путин предложил с 1 июня ввести единовременные выплаты по 10 тыс рублей на каждого ребенка с трех до 16 лет. Мерами поддержки в период пандемии коронавируса будут охвачены российские семьи, в которых воспитывают 27 млн детей.

В правительстве Зауралья напоминают, что те, кто еще не подал заявление на данную единоразовую выплату, могут сделать это до 1 октября 2020 года. Для этого достаточно оставить заявление в личном кабинете на портале Госуслуг и МФЦ.

Единовременная выплата не зависит от доходов семьи, наличия работы и получения заработной платы, а также получения каких-либо пенсий, пособий, социальных выплат и иных мер социальной поддержки. Перечисление средств осуществляет Пенсионный фонд.

Также с апреля текущего года семьи с детьми до 3-х лет получают ежемесячную выплату пять тысяч рублей. Таких выплат в Курганской области оформлено 21 тысяча. Выплачено более 200 млн рублей.

В общей сложности президентские деньги в Зауралье получат 150 тыс детей на общую сумму почти 1,5 млрд рублей.

Курган, Дарья Котова

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