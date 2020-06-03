В Курганской области сняли «коронавирусные» ограничения для спортзалов, СПА-салонов и соляриев

В Курганской области по решению оперативного штаба с 1 июня возобновляют работу фитнес-центры, массажные и СПА-салоны, солярии. Решение оперштаба на своей странице в «ВКонтакте» прокомментировал заместитель губернатора по экономической политике Владимир Архипов.

«Каждый день совместно с бизнесом мы делаем все возможное для постепенного снятия ограничений, связанных с режимом повышенной готовности. Очередным шагом стало разрешение с 1 июня работы фитнес-центров, физкультурно-оздоровительных центров, СПА – и массажных салонов, соляриев и иных организаций, в которых оказываются подобные услуги», – написал Архипов.

При этом замглавы подчеркивает, что деятельность таких объектов возможна лишь при соблюдении рекомендаций Роспотребнадзора. «Мы продолжим нашу совместную кропотливую работу по расширению возможностей бизнеса в области и восстановления нашей экономики», – резюмировал замглавы Архипов.

Под своим постом заместитель губернатора Вадима Шумкова разместил скрин решения оперативного штаба. Как следует из документа, решение о послаблении для ряда организаций было принято 31 мая. Возобновить работу могут перечисленные организации независимо от формы собственности, а также ИП. Одно из главных требований – соблюдение социальной дистанции. В помещении спортзала или салона посетители могут находиться из расчета не более 1 человека на 4 кв метра.

Как сообщал «Новый День», с 1 июня в регионе была отменена фиксация передвижения граждан с помощью СМС-кода. Оперативный штаб также разрешил прогулки и занятия спортом на открытом воздухе.

«На улице необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность. Соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра, в том числе в общественных местах. Рекомендуется носить маски в общественном транспорте, магазинах и организациях, оказывающих услуги. В автобусах также рекомендуется пользоваться перчатками. При совместных занятиях физкультурой и спортом на открытом воздухе соблюдать предельно допустимое количество занимающихся не более двух человек и дистанцию между занимающимися не менее 5 м. При совместных прогулках на улице соблюдать предельно допустимое количество прогуливающихся не более двух человек и дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра», – на таких рекомендациях настаивает оперативный штаб региона и региональное управление Роспотребнадзора.

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 02.06.20

«Интересный персонаж сенатор Лисовский» подводит «Единую Россию» на выборах в Зауралье. / В Зауралье «путинские выплаты» на детей уже получили более 60% семей. / В правительстве Курганской области объявили о ранее анонсированной оптимизации. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»