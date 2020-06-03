В Зауралье будут судить 16-летнего подростка, который протащил инспектора ГИБДД по дороге

В Курганской области в суд передано дело 16-летнего подростка, который протащил инспектора ГИБДД на движущемся автомобиле, а после сбежал с места происшествия. Об этом сообщает СУ СКР по Курганской области.

В региональном Следкоме уточняют, что подсудимый – житель села Нижнее Куртамышского района. Молодого человека будут судить по ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Как сообщал «Новый День», инцидент произошел 17 марта 2020 года в городе Куртамыш. Автомобиль, в котором ехали подростки, пытались остановить сотрудники ГИБДД. Молодой водитель-нарушитель на требование остановить машину не реагировал и тогда патруль заблокировал дорогу.

«В момент, когда инспектор попытался отстранить водителя от управления транспортным средством, обвиняемый включил заднюю скорость и совершил резкий разворот автомобиля, протащив инспектора за движущимся автомобилем не менее 20 метров», – уточняли ранее в региональном Следкоме.

Сотрудник ГИБДД получил травмы – у него рана правой кисти и перелом правой плечевой кости. Сам несовершеннолетний водитель с места ДТП сбежал.

Курган, Куртамыш, Дарья Котова

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