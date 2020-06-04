Опять прирост: в Зауралье за сутки коронавирусом заболели девять человек

В Курганской области, где с начала июня снижался прирост по коронавирусу, за сутки выявлено девять новых случаев Covid-19. Общее число заболевших увеличилось до 268.

Как сообщает оперативный штаб региона, пять вновь выявленных случаев – завозные из Екатеринбурга, Санкт-Петербурга и ЯНАО. Инфекция подтвердилась у жителей Кургана, Петуховского, Шатровского районов. Еще четыре случая – контактные. Из них три в Кургане, также заболел один житель Кетовского района. Больницу по выздоровлению с начала пандемии покинули 147 человек.

Как сообщал «Новый День», в регионе по-прежнему действует обязательное требование для приезжающих из Москвы, Московской и Мурманской областей, ХМАО, ЯНАО и Якутии. Граждане, прибывающие из этих субъектов, обязаны 14 дней соблюдать режим самоизоляции. Требование распространяется и на тех, кто с ними проживает.

Курган, Дарья Котова

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