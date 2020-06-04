В Зауралье утонул четырехлетний ребенок: это третья трагедия с начала года

В реке Мостовка Шатровского района утонул четырехлетний ребенок. Его тело 4 июня обнаружил местный рыбак.

О трагедии сообщает региональное управление МЧС. Следком региона проводит доследственную проверку. «Однако уже сейчас ясно, что малыш оказался у воды без присмотра взрослых», – сообщают в управлении МЧС.

Напомним, с начала года в Зауралье уже утонули три ребенка. Первая трагедия произошла 23 февраля на одной из баз отдыха. Там в теплом бассейне погиб 8-летний мальчик. А 25 мая в котловане на территории села Малое Дюрягино утонул 10-летний мальчик. Из воды ребенка достали подростки – местные жители.

Курган, Шатровский район, Дарья Котова

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