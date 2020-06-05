Губернатор Шумков решил представить к государственным наградам ряд глав муниципалитетов

Правительство Курганской области представит к государственным наградам сразу несколько бывших и действующих глав муниципалитетов.

По информации «Нового Дня», речь может идти о главе Кургана Андрее Потапове, главе Каргапольского района Сергее Князеве, экс-главе Шадринска Людмиле Новиковой, бывшем руководителе Сафакулевского районов Рашите Хайрнасове, а также возможно ещё о нескольких бывших руководителях территорий.

«Новиковой хотят запросить благодарность президента РФ, остальных представить к госнаградам. Глав решено поощрить за хорошую работу и вклад в развитие местного самоуправления», – сообщил источник в региональном правительстве.

«Это говорит о том, что стиль новой команды не только снимать и карать, но и поощрять за достойную работу. Если руководство ставит сложные задачи и много требует от коллектива, то людей нужно чем-то вознаграждать и поощрять. Ну, и в целом любое поощрение за хорошую работу – это нормальное управленческое решение, – говорит политолог Алексей Орлов. – Тут важен еще один момент, политический. В регионах нередки конфликты между региональной и муниципальными администрациями. Награждение и нематериальное стимулирование глав в Курганской области говорит о том, что у области, районов и городов нормальные рабочие отношения, что в целом Шумков воспринимает глав как членов своей команды и политические конфликты отсутствуют».

Кроме того, за 2019-2020 годы главы территорий, где ситуация начала меняться, были неоднократно поощрены материально, в том числе за счёт федерального гранта, выделенного Курганской области за повышение эффективности управления. Дважды за этот период были поощрены все главы сельсоветов области.

Курган, Дарья Котова

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