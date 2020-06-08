В Курганской области число Covid-больных перевалило за 300

В Курганской области по состоянию на 8 июня общее число заболевших коронавирусом увеличилось до 314. Прирост за последние два дня – 26 новых случаев.

Как сообщает оперативный штаб региона, 7 июня в Зауралье было выявлено 18 пациентов с COVID-19. По состоянию на 8 июня еще восемь. Только один из сегодняшних новых случаев – завозной, заболел житель Юргамышского района, посещавший ЯНАО. Еще семь инфицированных – контактные. Это жители Кургана, Шадринска и Сафакулевского района.

С начала пандемии по выздоровлению выписаны 188 человек. Под наблюдением медиков и на самоизоляции остаются 3189 человек. Из них 446 ранее контактировали с заболевшими.

Как сообщал «Новый День», в Курганской области до сих пор действует режим повышенной готовности. Автомобильное сообщение с соседними регионами ограничено. Аэропорт Кургана из-за пандемии коронавируса закрыт до середины июня.

Курган, Дарья Котова

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