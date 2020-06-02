Жители Югры требуют закрыть границы округа по примеру Курганской области

Жители Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) требуют от губернатора Натальи Комаровой закрыть границы округа из-за «катастрофического роста» заболевших Covid-19. Соответствующая петиция 30 мая была размещена на сайте change.org.

Петицию создал Михаил Наговицын, она размещена с заголовком «Требуем закрыть границы ХМАО для иногородних! Пускать только товары первой необходимости».

«В нашем округе катастрофически растет количество заболевших коронавирусной инфекцией! В одном Сургутском районе уже больше 500 заболевших, и каждый день цифры растут и скоро побьют все рекорды других регионов, а в списке наш регион появится сразу под Санкт-Петербургом!", – объяснил свою позицию Михаил Наговицын.

Автор петиции требует, чтобы губернатор ХМАО Наталья Комарова приняла конкретные меры. В первую очередь он настаивает на введении жестких мер по ограничению въезда на территорию округа всех видов транспорта. В Югру Михаил предлагает запускать только транспорт с товарами первой необходимости и граждан, зарегистрированных в ХМАО и ЯНАО. Также югорчанин требует абсолютно всех приезжих отправлять на самоизоляцию (без симптомов – на домашний карантин, с симптомами – в обсерватор). Помимо этого автор петиции настаивает на соблюдении масочного режима и дезинфекции улиц, подъездов домов и фасадов зданий.

Пока петицию Михаила Наговицына подписали около 30 человек. Отметим, что все перечисленные югорчанином инициативы уже опробованы в Курганской области. И еще в апреле регион по решению курганского губернатора Вадима Шумкова «закрыл» свои границы.

Как сообщал «Новый День», на въездах в Курганскую область в круглосуточном режиме работают посты ДПС. «Блокпосты» размещены на дорогах федерального и регионального значения. Ограничение на въезд лиц, не имеющих регистрации в Зауралье, регулируется постановлением правительства Курганской области.

Исключение составляют водители, работающие на междугородных перевозках, а также следующие транзитом через регион; граждане, работающие в организациях, деятельность которых не приостановлена; а также лица, прибывшие для лечения либо участия в похоронах. Жители других регионов, имеющие дома или квартиры в Курганской области, но не прописанные там, на территорию региона пока не допускаются.

Также в Зауралье было принято решение прекратить на время пандемии работу аэропорта Кургана: все рейсы отменены до середины июня. На железнодорожном вокзале Кургана установлен пункт тестирования пассажиров, въезжающих в регион. А граждане, прибывшие из Москвы, Московской и Мурманской областей, Санкт-Петербурга, ХМАО и ЯНАО, в обязательном порядке должны соблюдать двухнедельный карантин. На самоизоляцию уходят и лица, проживающие с прибывшими. С 6 мая жителям Курганской области было рекомендовано соблюдать масочный режим. В общественном транспорте курганцев просят ездить еще и в перчатках.

По данным на 1 июня в Югре зарегистрировано 2587 случаев коронавирусной инфекции. И если сравнивать регионы «тюменской матрешки», то ХМАО – лидер. Так, в Тюменской области на 1 июня число больных составило 1661, в ЯНАО 2415 заболевших. Статистика Курганской области выглядит совсем иначе: на 1 июня в регионе было зафиксировано 252 случая Covid-19.

Курган, Ханты-Мансийск, Дарья Котова

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