Мэрию Кургана покинул молодой чиновник: он занимал ключевой пост и проработал один год

Директор департамента развития городского хозяйства (ДРГХ) мэрии Кургана Вадим Лютиков покинул свой пост.

По информации «Нового Дня», Вадим Лютиков ушел по собственному желанию, это была исключительно его инициатива. Источники нашего агентства не исключают, что теперь уже экс-глава одного из ключевых департаментов горадминистрации со временем может вернуться на муниципальную службу.

35-летний Вадим Лютиков возглавил ДРГХ в мае 2019 года, соответственно поработал в мэрии чуть больше года. Он курировал такие важные для города направления, как дорожное строительство и благоустройство.

Экс-глава департамента развития городского хозяйства с отличием окончил Курганский государственный университет по специальности «Организация и безопасность движения». После окончания вуза и до перехода в мэрию работал в МУП «Специализированное дорожное предприятие», где прошел путь от инженера-геодезиста до начальника производственно-технического отдела и затем – руководителя предприятия.

Курган, Дарья Котова

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