Дело подростка-живодера, которого курганцы просили сурово наказать, передано в суд

В Курганской области в суд передано дело 18-летнего юноши, который летом 2019 года ради забавы жестоко убил кота, снял все на видео и выложил ролик в соцсетях.

Как сообщает в четверг, 11 июня, прокуратура Зауралья, дело направлено в Звериноголовский районный суд. Молодого человека будут судить по ч.2 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животным с публичной демонстрацией в сети Интернет). Подсудимому грозит тюремный срок от 3 до 5 лет.

Как сообщал «Новый День», силовиков к этой истории привлекли жители Курганской области, наткнувшиеся в соцсетях на жестокий ролик.

Курганцы сообщили, что молодой человек по имени Иван до смерти запинал кота. «На кадрах животное еще подавало признаки жизни, но живодера это не устроило и он продолжил избивать кота вплоть до его смерти!», – уточнил подробности один из пользователей социальной сети «ВКонтакте».

Жители области под постом начали массово оставлять обращения к полицейским. Люди просили силовиков найти живодера и наказать его. Авторы обращений также подчеркивали, что такое преступление не должно закончиться «отпиской» и молодой человек должен понести суровое наказание в рамках уголовного кодекса РФ, в котором предусмотрена статья за жестокое обращение с животными.

В тот же день полиция начала проверку. Информация подтвердилась, живодером оказался житель деревни Зубаревка Звериноголовского района. «Подозреваемый дал признательные показания. Ведется следствие», – уточнили тогда в полицейском главке.

Курган, Звериноголовский район, Дарья Котова

Курган, Звериноголовский район. Другие новости 10.06.20

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