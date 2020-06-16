Суд вынес приговор курганцу, перекур которого в лесу закончился крупным пожаром

Житель Кургана, спаливший во время перекура лес в Кетовском районе, должен отработать 400 часов. К обязательным работам его приговорил Кетовский райсуд, сообщает 16 июня прокуратура Курганской области.

Надзорное ведомство напоминает, что 16 апреля обвиняемый, находясь в лесном массиве, расположенном в Просветском лесхозе, бросил окурок в сухую траву. «В результате неосторожного обращения с огнем произошло возгорание травы с последующим распространением на лесные насаждения. В пожаре сгорело 30,3 га леса, а сумма ущерба составила 2,9 млн рублей», – уточнили в облпрокуратуре.

Как сообщал «Новый День», лесной пожар тогда закончился возбуждением уголовного дела и арестом поджигателя. Было возбуждено уголовное дело ч. 2 ст. 261 УК РФ (уничтожение лесных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем, с причинением крупного ущерба). Следствием установлено, что лесной пожар спровоцировал уроженец Кургана без определенного места жительства. Он покурил, бросил сигарету в лесу, загорелась сухая трава, а потом огонь перекинулся на деревья.

Так как гражданин не имеет постоянного места жительства и регистрацию на территории РФ, следствие ходатайствовало о заключении фигуранта дела под стражу до суда.

Курган, Дарья Котова

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